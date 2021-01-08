20 دقيقة ..ليفربول يتقدم بهدف ماني على أستون فيلا .. فيديو

مرت 20 دقيقة من مباراة ليفربول وأستون فيلا ، بتقدم الريدز بهدف للاشئ عن طريق ساديو ماني ، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا في إطار الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء الهدف عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 4 بعدما تلقى عرضية رائعة ليضعها بالرأس على يمين الحارس ليعلن الهدف الاول لفريق ليفربول .

وفي الدقيقة التاسعة أضاع فينالدوم كرة خطيرة أمام المرمى بعدما قام محمد صلاح بعمل اسيست رائع له ألا أنه رفض الهدية وأضاع الكرة بشكل غريب .