الجديد في مونديال اليد.. بطاقات ذكية تكشف التزوير وتواجه كورونا

أعلن أحمد سعد رئيس لجنة اصدار البطاقات ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، عن إعداد بطاقات خاصة لإستخدامها خلال أيام المونديال والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 الشهر الجاري وحتى 31 من الشهر نفسه.

البطاقات "الذكية " معدة خصيصا تحت نظام " موبيل أبليكيشن " للكشف عن صلاحية البطاقة وما إذا كان حاملها داخل الفقاعة أو خارجها ، طبقا للإجراءات الإحترازية المتبعة داخل البطولة للحد من الاصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " ، علاوة عن كشف حالات التزوير في البطاقات .

وكشف رئيس لجنة البطاقات بالبطولة عن وجود إختلافات لتحدي كورونا وتطبيق نظام " الفقاعة " وهناك علامة في البطاقة للدلالة عن من هو داخل الفقاعة ومن هو خارجها فاللون الاحمر لمن هو داخل الفقاعة ومن خارجها باللون الابيض.

ويمنع تماما تواجد أي من هو داخل الفقاعة والعكس.

وبالنسبة لمصوري البطولة من هو داخل الفقاعة سيكون في أرض الملعب أما من هو خارج الفقاعة سيكون في المنطقة المخصصة للإعلاميين الذين خارج الفقاعة.

واختتم أحمد سعد تصريحاته بأنه لاول مرة تغلف البطاقة بطبقة من البلاستيك المانع لنقل البكتريا وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.