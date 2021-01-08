نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتكى الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة في عضلة السمانة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا.

وفي الدقيقة 68 اضطر بواليا إلى مغادرة ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة لتلقي العلاج ثم غادر الملعب في الدقيقة 76 ويحل زميله محمد شريف بديلا له.

وفاز الأهلي مساء اليوم على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد ليحتل صدارة ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 13 نقطة.