نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- سيد عبد الحفيظ يتحدث عقب فوز الأهلي على سيراميكا.. ويهاجم حكم الفار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب كنا نعرف أن فريق سيراميكا من الفرق المميزة ويضم مجموعة مميزة وأشكرهم على اللافتة الطيبة التي فعلوها قبل المباراة وتدل على مدىة تقديرهم للنادي الأهلي".

وتابع :"أشكر مسؤولو سيراميكا كليوباترا كإدارة وجهاز فني على هذا اللافتة الرائعة".

وواصل :"المباراة من المباريات الصعبة والهامة في مشوار النادي الأهلي، نحو التتويج بلقب الدوري".

وزاد :"لا أعرف ما السر وراء استمرار محمود دسوقي حكم المباراة في تقنية الفار للمباراة الرابعة لنا هذا الموسم".

وأشار :"أتمنى أن يكون الهدف الذي سجله محمد شريف من تسلل، ولو لم تكن اللعبة تسلل فستكون مشكلة كبيرة جدًا، وليس من المنطق أن يكون نفس الحكم في تقنية الفار في 4 مباريات".

وأردف :"فزنا في مباراة اليوم، فما بالك لو مثل هذه اللعبة كانت هدف حقيق وتم احتساب الكرة تسلل دون وجه حق".

وواصل :"نتحدث بدون أي انفعالات أو هجوم على أحد فالفار متواجد من أجل منح كل فريق حقه في المباراة".

واختتم حديثه :"فريق سيراميكا كليوباترا محترم جدًا ولديه قوام رائع، ونجح في ضم 5 لاعبين من فريق واحد وهو ما ساهم في الانسجام ولديهم فكر قريب من بعضه وأحيهم على القرار".