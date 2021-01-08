أنس جابر: ميار شريف في الطريق لأفضل 100 لاعبة على مستوى العالم

تعتبر نجمة التنس التونسية، أنس جابر، أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم العربي حاليا.
وقالت أنس جابر، في تصريحات نقلها موقع "Essentially Sports"، اليوم الجمعة: "أحب أن أرى العديد من اللاعبات العربيات في تصنيف متفدم".
وتابعت: "أعتقد ان المصرية ميار شريف، تسير في الطريق الصحيح، نحو الوصول لأفضل 100 لاعبة على مستوى العالم".
وأردفت: "أود أن أكون مصدر إلهام للاعبات العربيات، وآمل أن يكون هناك العديد منهن في مراكز متقدمة، في التصنيف العالمي للتنس.. متأكدة أننا سنشهد ذلك يوما ما، وآمل أن أستطيع المساهمة في هذا الإنجاز".
وأتمت صاحبة الـ26 عاما: "هذا الأمر ليس مستحيلا حاليا، أنا ضمن قائمة أفضل 30 لاعبة عالميا، وهذا يعني أننا نستطيع الوصول إلى مراكز متقدمة أكثر".
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