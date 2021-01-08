موسيماني عن فريق سيراميكا كليوباترا: خصم عنيد وفزنا عليه بصعوبة

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه حقق الفوز بصعوبة على سيراميكا كليوباترا (2-0)، اليوم الجمعة، في الدوري المصري الممتاز.
وأضاف موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قائلا: "واجهنا فريقا صعبا وقويا، وقدم مباراة جيدة.. أعتقد أن إلغاء هدف كهربا قرار غير صحيح، لكننا لا نقف كثيرا عند هذه اللعبات، ونلعب بقوة للتعويض".
وتابع: "أكرم لعب بديلا لبيكهام في الجبهة اليمنى، لرغبتنا في الوصول للأمام، وليس لأن بيكهام كان سيئا.. والدفع بأفشة كان لاستغلال المساحات، بين وسط ودفاع سيراميكا".
وأردف: "طالبت الظهيرين بالتقدم، وكهربا يسجل كلما شارك، وأتمنى أن تتحسن حالته البدنية، فهو عائد من كورونا، وينطبق نفس الأمر على أكرم توفيق وأفشة".
وواصل المدرب الجنوب إفريقي: "هناك تصاعد وتحسن في المستوى لكل اللاعبين، ونضع خطة اللعب وفقا للعناصر المتاحة أمامنا".
وأضاف: "حاليا لا نعد فريقا قويا، في ظل غياب 7 لاعبين بسبب كورونا.. لكن الفريق يخلق فرصا للتهديف، وسجلنا هدفين.. صناعة الفرص، حتى وإن أهدرناها، أفضل من عدم الوصول للمرمى".
وختم موسيماني: "قبل خروج والتر (بواليا،) كانت هناك مساحات أمامه، وكان عليه استغلالها، وأهدر فرصة.. ونتمنى أن يتحسن المستوى في المباريات المقبلة".
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