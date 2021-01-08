النصر يهزم العين بثلاثية في الدوري السعودي

وتقدم النصر عن طريق خالد الغنام في الدقيقة 46، قبل أن يضيف جونزالو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 80.
وفي الدقيقة 82 سجل سامي النجعي الهدف الثالث للنصر.
ورفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد العين عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.
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