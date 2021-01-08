النصر يهزم العين بثلاثية في الدوري السعودي

فاز النصر على ضيفه العين 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم النصر عن طريق خالد الغنام في الدقيقة 46، قبل أن يضيف جونزالو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 80.



وفي الدقيقة 82 سجل سامي النجعي الهدف الثالث للنصر.



ورفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد العين عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.