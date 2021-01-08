قائمة أسوان لمواجهة مصر المقاصة

استقر سامي الشيشيني المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان على قائمة معسكر مباراة مصر المقاصة بالجولة السادسة للدورى الممتاز.

وجاءت قائمة المعسكر كالآتى :



حراسة المرمى: طلعت الجبلاوى خالد وليد عمر رضوان



المدافعون: محمد جابر محمود شبانة السنجهاوى محمد العشرى عمرو الحلوانى أحمد دحروج أحمد سالم صافى هيثم الفيل محمد سوستة أحمد فتحى أحمد صغيرى عمر يوسف سولمون منساه



المهاجمون : عمر الداحى أحمد خالد محمد أسامة عمرو ناصر يوسف أسامة جون أفيرى . وكان قد أجرى اليوم فريق أسوان إختبار رابيد تيست إستعدادا للجولة 6 بالدورى الممتاز المقرر إقامتها غدا السبت 9/1 .



وكان قد خسر الفريق بهدفين نظيفين أمام فريق الإسماعيلي بالجولة الخامسة للدورى .

وأكد الشيشينى، أن الغيابات أثرت علينا بالجولة الماضية ومنها إيقاف المدافع محمد جابر وإصابة محمود صلاح وغياب سوستة للإصابة بإجهاد عضلى . وأوضح أن الجهاز الفنى أجتهد مع اللاعبين للوصول لأفضل توليفة لتشكيل الفريق .



وأختتم الشيشينى حديثه بأن حصولنا على 6نقاط خلال 5 أسابيع أمر مقبول وسنسعى ونجتهد لتصحيح المسار وتحسين الصورة ،حيث إننا نلعب فى أقوى دورى فى تاريخ الكرة المصرية .