مع اقتراب مونديال الأندية.. بايرن ميونخ يخسر من مونشجلادباخ في الدوري الألماني

خسر فريق بايرن ميونخ أمام بوروسيا مونشجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الألماني.

افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 20 من ضربة جزاء، قبل أن يضاعف زميله ليون جروتسكا من تقدم البايرن في الدقيقة 26.

وأحرز هوفمان الهدف الأول لـ مونشجلادباخ في الدقيقة 36، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي الشوط الثاني، أحرز نهاوز الهدف الثالث لـ مونشجلادباخ في الدقيقة 49، لتنتهي المباراة بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بروسيا مونشجلادباخ للنقطة 24 في المركز السابع، وتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 33 نقطة في الصدارة.

ويشارك نادي بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر بدءًا من الأول من فبراير المقبل، وهي البطولة التي سيشارك فيها النادي الأهلي.

وأعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة بروسيا مونشجلادباخ، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - نيكولاه زوله - ديفيد ألابا - ألفونسو دافيز

خط الوسط: يوسوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر

خط الهجوم: دوجلاس كوستا - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي