محمد صلاح يضيف الرابع لـ ليفربول أمام أستون فيلا .. فيديو

وجاء الهدف في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني حيث تلقى تمريرة من شاكيري الذي دخل بديلًا في الشوط الثاني ثم سددها على يسار الحارس ليحز الهدف الرابع للفريق .
وجاء الهدف الأول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 4 بعدما تلقى عرضية رائعة ليضعها بالرأس على يمين الحارس ليعلن الهدف الاول لفريق ليفربول.
وفي الدقيقة التاسعة أضاع فينالدوم كرة خطيرة أمام المرمى بعدما قام محمد صلاح بعمل اسيست رائع له ألا أنه رفض الهدية وأضاع الكرة بشكل غريب .
وفي الدقيقة 41 ، نجح لوي باري في تسجيل هدف التعادل لفريق أستون فيلا لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1 بين الفريقين .
وفي الدقيقة 60 سجل فينالدوم الهدف الثاني وبعدها بدقيقة سجل ماني الهدف الثاني له في المباراة ووالثالث لليفربول عن طريق ضربة رأس أيضًا .
وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في اللقاء.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي :.
حراسة المرمى : كيليهر
خط الدفاع : ويليامز - ويليامز - ميلنر - فابينو
خط الوسط : هندرسون - فينالدو - جونز
خط الهجوم : مينامينو - صلاح - ماني
وعلى مقاعد البدلاء يتوجد كلا من :. اليسون - فيرمينو - الكانترا - تشامبرلين - روبرتسون-ارونل- شاكيري
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