سبورتينج لشبونة يفوز على ناسيونال ماديرا بالدوري البرتغالي

وسجل هدفي سبورتينج لشبونة نونو سانتوس وجوفاني كابرال في الدقيقتين 43 والأخيرة من المباراة.

ورفع لشبونة رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ناسيونال ماديرا عند 13 نقطة في المركز العاشر. عزز فريق سبورتينج لشبونة صدارته للدوري البرتغالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه ناسيونال ماديرا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري.

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