سيد عبدالحفيظ: قرعة دوري أبطال أفريقيا متزنة ونسعى لحسم التأهل مبكرا

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن رأيه في قرعة دوري أبطال إفريقيا والمجموعة التي وقع فيها ناديه.
وتضم مجموعة الأهلي بمجموعات دوري الأبطال "سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني".
وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "القرعة متزنة لحد كبير إلى جانب أن ترتيب المباريات جيد أيضا".
وأضاف: "مواجهات دور المجموعات عبارة عن دوري، هدفنا منها تجميع النقاط خصوصا المباريات الخارجية".
وأتم: "هدفنا تحقيق نتائج إيجابية خاصة في اللقاءات التي ستقام خارج مصر؛ من أجل حسم التأهل".
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