مدرب سيراميكا كليوباترا: مبروك للأهلي.. ونسعى لتجهيز كل اللاعبين

وقال شعبان عقب نهاية المباراة :"أقدم التهنئة للأهلي عقب فوزه في مباراة اليوم، فالعناصر الموجودة في النادي الأهلي كان لها الأفضلية، لكننا قدمنا أيضا مباراة جيدة".
وأضاف :"قمنا بتجميع هذا الفريق منذ شهر وقدرنتا في تجهيز مجموعة معينة والباقي لا يزال نقوم بتجهيزه".
وتابع :"الأفضلية للنادي الأهلي كانت بسبب جودة لاعبيه وتحديدًا دكة البدلاء التي صنعت الفارق في مباراة اليوم".
وأردف :"جاهزية النادي الأهلي أفضل، والخسارة هي من عند الله، وكنا نحاول تحقيق الأفضلية من خلال التغييرات التي أجرينها".
وأضاف :"إهدار الفرص في مباراة اليوم هو عدم توفيق من عند الله، وهدفنا في المباريات هو خلق أكبر عدد من الفرص ومحاولة الحصول على أكبر عدد من النقاط، ولا يوجد أي لاعب يريد أن يضيع أي نقطة".
وأشار :"التوفيق لم يكن حليفنا في مباراة اليوم، وسنحاول تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة وتحسين الجانب البدني وتطور فني".
وزاد :"أي فريق يلعب 90 دقيقة سيحدث بين صفوف هبوط بدني، وهذا أمر طبيعي وسنحاول تجهيز دكة الفريق في المباريات المقبلة".
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