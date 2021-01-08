نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا للانتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا السبت، دون الحصول على راحة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها الثلاثاء المقبل.

ويخوض الأهلي مرانه غدًا في الحادية عشرة صباحًا، استعدادًا للمواجهة المقبلة.

وفاز الأهلي اليوم على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، أحرزهما محمود كهربا ووليد سليمان، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.