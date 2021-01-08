نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم الاهلي: مستعد للمشاركة في أي مركز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وقال شريف إنه يسعى دائمًا إلى تقديم أفضل ما لديه ليكون إضافة إلى الفريق، مشيرًا إلى أن التوفيق قد لا يحالفه في المباراة للتسجيل، ولكنه يسعى لمساعدة زملائه في التسجيل، من خلال خلق المساحات، لأن الهدف الرئيسي هو فوز الفريق وليس المجد الشخصي.

وأكد شريف أن أداء الأهلي كان مميزًا خاصة في الشوط الثاني، وحقق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لأنه فريق يبحث عن الفوز في جميع البطولات، كما أن التعادل أمام دجلة في الجولة الماضية حمل اللاعبين مسئولية كبيرة لتحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات والتواجد في صدارة ترتيب الدوري.

وأوضح أنه سيكون على أتم استعداد للمشاركة في أي مركز يطلبه منه الجهاز الفني للأهلي، مشيرًا إلى أنه في المباراة السابقة شارك في مركز الجناح واليوم أمام سيراميكا تواجد في مركز رأس الحربة.

واختتم شريف تصريحاته بالتأكيد أن اللاعبين تحدثوا مع بعضهم البعض قبل مباراة سيراميكا، وتعاهدوا على تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن أغلب الفرق تأتي أمام الأهلي وتلعب بشكل قوي كما حدث اليوم، وجميع المباريات صعبة في دوري هذا العام، ولا توجد مباراة سهلة.