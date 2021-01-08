نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القسم الثالث.. مواجهات قوية لدمياط والنوبة وميت الخولي وسماد السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق السبت لقاءات الجولة السابعة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد مواجهات قوية بصراع القمة و القاع .

1- أبو صوير و المطرية



تجمع هذه المباراة فريقان فقدا كثيرا من النقاط ، فالأول فشل في تحقيق فوزه الأول ولم يحصد سوى نقطة واحدة ، يحتل بها المركز الثالث عشر ، أما المطرية فيمتلك 5 نقاط يحتل بهم المركز العاشر ، ويقوده فنيا أحمد الضظوي في أول مبارياته .

2- رأس البر و ميت الخولي



تعد ديربي لأبناء دمياط ، يسير الأول بخطى جيدة ويمتلك 9 نقاط يحتل بهم المركز الثامن ، أما ميت الخولي ففشل في تحقيق الفوز الأول ، حيث يمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الحادي عشر .

3- النوبة و غزل السويس



تمثل صراع بين المنتصف و القاع ، فالأول يمتلك 8 نقاط يحتل بهم المركز التاسع ، أما غزل السويس فمتعثر منذ البداية ورصيده خالي من النقاط ، ويحتل المركز الأخير .

4- أبو شحاتة و الرباط و الأنوار



يتطلع أصحاب الملعب لحصد الفوز من أجل البقاء للقمة ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة ، أما الرباط فلديه أمال الحفاظ على شباكه بلا هزائم ، ويحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط .

5- القنطرة غرب و غزل دمياط



يخوض الأول المباراة بقيادة هاني النوبي المدرب العام للفريق والذي كان يشغل مهنة المدير الفني ونجح في الصعود بالفريق خلال الموسم الماضي من القسم الرابع للثالث ، وذلك بعد رحيل محمد عبد الرحمن المدير الفني للفريق ، ويحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط ، أما الغزل فيمتلك 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر .

6- الشهداء و سماد السويس



يمتلك الأول 12 نقطة يحتل بهم المركز الرابع ، فيما يتواجد السماد في القاع حيث يحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط .

7- كهرباء الإسماعيلية و دمياط



مباراة هامة ونارية ، نظرا لحرص الكهرباء على البقاء في القمة ، حيث يحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة ، فيما يحتل دمياط المركز الخامس برصيد 11 نقطة .

ترتيب المجموعة السابعة:



١- كهرباء الإسماعيلية ١٦ نقطة

2 - أبو شحاتة ١٣ نقطة

3- بورفؤاد ١٢ نقطة

4- الشهداء ١٢ نقطة

5- دمياط ١١ نقطة

6- القنطرة غرب ١٠ نقاط

7- الرباط و الأنوار ١٠ نقاط

8- رأس البر 9 نقاط

9 - النوبة 8

10 - المطرية ٥ نقاط

11- ميت الخولي 4 نقاط

12- غزل دمياط 3 نقاط

13 - أبو صوير نقطة وحيدة

14 - سماد السويس صفر

15 - غزل السويس صفر