نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القسم الثالث.. مواجهات قوية لدمياط والنوبة وميت الخولي وسماد السويس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق السبت لقاءات الجولة السابعة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد مواجهات قوية بصراع القمة و القاع .
1- أبو صوير و المطرية
تجمع هذه المباراة فريقان فقدا كثيرا من النقاط ، فالأول فشل في تحقيق فوزه الأول ولم يحصد سوى نقطة واحدة ، يحتل بها المركز الثالث عشر ، أما المطرية فيمتلك 5 نقاط يحتل بهم المركز العاشر ، ويقوده فنيا أحمد الضظوي في أول مبارياته .
2- رأس البر و ميت الخولي
تعد ديربي لأبناء دمياط ، يسير الأول بخطى جيدة ويمتلك 9 نقاط يحتل بهم المركز الثامن ، أما ميت الخولي ففشل في تحقيق الفوز الأول ، حيث يمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الحادي عشر .
3- النوبة و غزل السويس
تمثل صراع بين المنتصف و القاع ، فالأول يمتلك 8 نقاط يحتل بهم المركز التاسع ، أما غزل السويس فمتعثر منذ البداية ورصيده خالي من النقاط ، ويحتل المركز الأخير .
4- أبو شحاتة و الرباط و الأنوار
يتطلع أصحاب الملعب لحصد الفوز من أجل البقاء للقمة ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة ، أما الرباط فلديه أمال الحفاظ على شباكه بلا هزائم ، ويحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط .
5- القنطرة غرب و غزل دمياط
يخوض الأول المباراة بقيادة هاني النوبي المدرب العام للفريق والذي كان يشغل مهنة المدير الفني ونجح في الصعود بالفريق خلال الموسم الماضي من القسم الرابع للثالث ، وذلك بعد رحيل محمد عبد الرحمن المدير الفني للفريق ، ويحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط ، أما الغزل فيمتلك 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر .
6- الشهداء و سماد السويس
يمتلك الأول 12 نقطة يحتل بهم المركز الرابع ، فيما يتواجد السماد في القاع حيث يحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط .
7- كهرباء الإسماعيلية و دمياط
مباراة هامة ونارية ، نظرا لحرص الكهرباء على البقاء في القمة ، حيث يحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة ، فيما يحتل دمياط المركز الخامس برصيد 11 نقطة .
ترتيب المجموعة السابعة:
١- كهرباء الإسماعيلية ١٦ نقطة
2 - أبو شحاتة ١٣ نقطة
3- بورفؤاد ١٢ نقطة
4- الشهداء ١٢ نقطة
5- دمياط ١١ نقطة
6- القنطرة غرب ١٠ نقاط
7- الرباط و الأنوار ١٠ نقاط
8- رأس البر 9 نقاط
9 - النوبة 8
10 - المطرية ٥ نقاط
11- ميت الخولي 4 نقاط
12- غزل دمياط 3 نقاط
13 - أبو صوير نقطة وحيدة
14 - سماد السويس صفر
15 - غزل السويس صفر