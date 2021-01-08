نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق الزمالك مواجهة الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض أمام طلائع الجيش ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدروي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غدًا السبت، على ملعب "استاد السويس الرياضي".

وتنقل قناة "أون تايم سبورت 1" حصريا مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش بالجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط متساويًا مع الأهلي، بينما طلائع الجيش يأتي في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.