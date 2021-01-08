نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يطالب رابطة الأندية بالحزم في الجولات القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، إلى تجنب المزيد من التأجيل لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب مخاوف كوفيد-19، حيث باتت مباراة النادي اللندني في ملعب فيلا بارك الأسبوع المقبل محل شك بعد إصابة عشرة لاعبين من الفريق الأول لأستون فيلا بالفيروس.

وتأجلت بالفعل مباراة فريق مورينيو أمام فولهام عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف فريق المدرب سكوت باركر، وتأجلت المباراة الاخرى أمام جاره اللندني في ابريل بعد تأهل توتنهام إلى نهائي كأس الرابطة.

وقال المدرب البرتغالي قبل مواجهة مارين المنتمي لدوري الدرجة الثامنة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد غد الأحد "حان الوقت لكي تظهر رابطة الدوري ريادتها ومدى قدرتها على اتخاذ القرارات. فريق مثلنا يحاول بشتى الطرق يومياً الاستعداد لخوض المباريات، وإتباع القواعد.

"إذا لم نلعب أمام أستون فيلا، فسيتم تأجيل ثالث مباراة لنا، وسيكون ذلك مستحيلاً. بعد الموسم ستقام بطولة أوروبا التي تنطلق في 11 يونيو وبالطبع لن تتأجل البطولة".

وقال مورينيو إن "تشكيلة الفريق بالكامل جاءت نتيجة فحصها سلبية لفيروس كورونا في أحدث جولة للفحوصات، رغم إصابة توماس فرانك مدرب برنتفورد بعد مواجهة توتنهام في قبل نهائي كأس الرابطة".

ومن المقرر أن يشارك جاريث بيل أمام مارين بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق، وقد تدرب مع الفريق الأول اليوم.