وقال غالي في تصريحاته : العاشرة يا أهلي، ومجموعة الزمالك سهلة وشي حلو عليهم.

وأضاف: أصعب بطولة حققتها كانت عام 2014 بسبب الظروف الصعبة التي كانت تمر بها مصر خلال تلك الفترة من توقف المسابقات المحلية وحققنا البطولة كأول فريق مصري يتوج بها.

نشبت مناوشات حادة بين رضا عبد العال المدير الفني لطنطا وبعض من جماهير النادي بعد الهزيمة من منتخب السويس بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري القسم الثاني. وقام رضا عبد العال برفع إشارات خارجة لجماهير الفريق الغاضبة من تذيل طنطا جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، خاصة وأنه كان وعد بالتأهل إلى الدوري الممتاز علق المصري خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، على وقوع فريقه في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا. وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، التي أجريت اليوم الجمعة، في أحد فنادق القاهرة، عن مجموعة نارية لفريق صن داونز، حيث تضم كلا من مازيمبي الكونغولي والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري. أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا والتي أقيمت بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي مع فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السودانى في المجموعة الأولى . وقال ايف ديبا المدير الرياضي بنادي فيتا كلوب الكونغولي في تصريحات خاصة لصدى البلد عقب قرعة دوري ابطال إفريقيا : " مجموعة جيدة حيث تتاح لجميع الفرق فرصة القتال من أجل التأهل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة| أحمد بلال يهاجم موسيماني .. وصلة ردح وإشارات خارجة في خناقة رضا عبد العال وجماهير بـ طنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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