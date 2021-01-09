فياريال يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الليجا

افتتح جيرارد مورينو التسجيل لـ فياريال في الدقيقة الخامسة، أعقبه جوميز بهدف ثان في الدقيقة 14.
وأحرز داني باريخو الهدف الثالث في الدقيقة 19، وأحرز نينو الهدف الرابع للغواصات الصفراء في الدقيقة 31، لتنتهي المباراة بفوزهم برباعية نظيفة.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فياريال للنقطة 32 في المركز الثالث، وتوقف رصيد سيلتا عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.
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