نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية للصيد والمعادي وبشتيل والعياط بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام، اليوم السبت، مباريات الأسبوع السابع بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث. حيث ستقام ثماني مباريات من العيار الثقيل.

حيث يستضيف أكتوبر بقيادة عبد الرحمن صلاح صاحب المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط فريق أوسيم متذيل المجموعة برصيد نقطتين.

ويستضيف فريق حلوان العام بقيادة محمد السيد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فريق بشتيل بقيادة أحمد صابر صاحب المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

ويخرج الإتصالات بقيادة هاني العقبي المتصدر برصيد 16 نقطة لملاقاة جولدي بقيادة ابراهيم أبو زيد (باكايوكو) صاحب المركز السادس برصيد 9 نقاط.

ويستضيف أبو النمرس بقيادة عمرو اسماعيل صاحب المركز التاسع برصيد 7 نقطة فريق جينيس بقيادة حسن محمد صاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط، فى مباراة نارية بين الفريقين.

ويخرج مستقبل وطن بقيادة عطية السيد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط لملاقاة العياط بقيادة محمد كمونة صاحب المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

وفى قمة جنوب الجيزة، يستضيف البدرشين بقيادة رأفت السيد صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط فريق الصف بقيادة سيد غريب صاحب المركز الخاس عشر برصيد 3 نقاط، هل سينجح البدرشين لخطف الانتصار الثالث أم سيسعى الضيوف لاقتناص الفوز الأول لهم بالمسابقة.

ويستضيف كاسكادا بقيادة محمد حسن صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط فريق المعادي بقيادة علي صقر صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويخرج الصيد بقيادة حسام زينهم صاحب المركز 5 نقاط لملاقاة القومي بقيادة حاتم حسن صاحب الوصافة برصيد 14 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة



1- الاتصالات 16 نقطة

2- القومي 14 نقطة

3- المعادي 13 نقطة

4- كاسكادا 10 نقاط

5- العياط 10 نقاط

6- جولدي 9 نقاط

7- البدرشين 8 نقاط

8- بشتيل 7 نقاط

9- أبو النمرس 7 نقاط

11- جينيس 6 نقاط

12- الصيد 5 نقاط

13- أكتوبر 5 نقاط

14- حلوان العام 4 نقاط

15- الصف 3 نقاط

16- أوسيم نقطتان