نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات في صفقة ديباي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن رغبة برشلونة الإسباني في التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون الفرنسي في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مسئولي النادي الكتالوني قرروا تأجيل التعاقد مع ديباي في الصيف المقبل، حيث سيكون قادرًا على ضمه بشكل مجاني لأن عقده ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يرغب في ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية إلا أن الإدارة الرياضية في برشلونة ترى أن التعاقد معه صعب في الميركاتو الشتوي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه في المقابل يحاول مسئولو ليون الإبقاء على النجم الهولندي حتى نهاية الموسم الحالي لأن الفريق يتصدر بطولة الدوري الفرنسي ويمتلك فرصة جيدة للمنافسة على اللقب.