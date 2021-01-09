نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من مولودية الجزائر عقب التواجد مع الزمالك والترجي فى مجموعة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت اليوم قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع نادي الزمالك بجانب كل من الترجي التونسي ومولودية الجزائر.

وعلق عبد الناصر ألماس، رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، والذي يقع في مجموعة نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، على المجموعة التي يقع بها فريقه في البطولة الأفريقية.

وأكد عبد الناصر ألماس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نادي الزمالك فريق كبير ومعروف أيضًا الترجي التونسي بالإضافة للفريق السنغالي الذي أقصى فريق الرجاء البيضاوي المغربي".

وأضاف: "مجموعتنا في دوري الأبطال صعبة نظرًا لقوة وتاريخ الزمالك والترجي التونسي".

وعن الذين يرددون أن الزمالك والترجي سيصعدان من المجموعة ولم يذكروا مولودية الجزائر: "عندنا أمل كبير في الصعود والزمالك والترجي هما الأقرب للصعود عن المجموعة ".