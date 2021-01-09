نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من بينهم مصري.. سيمبا يفاضل بين عدة أسماء لتدريب الفريق قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي سيمبا التنزاني عن إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأرجنتيني سفين فاندينبروك، أمس الجمعة.

وكانت أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عن وقوع سيمبا التنزاني في مجموعة النادي الأهلي.

ويفاضل مسئولو نادي سيمبا التنزاني بين عدة أسماء لتدريب الفريق بعد إقالة المدير الفني الأرجنتيني، من بينهم مدرب مصري الجنسية.

يأتي ذلك حسب ما أكد مالومو إيرك، نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار".

وأوضح أنه يتم المفاضلة في الوقت الحالي بين أكثر من سيرة ذاتية لمدربين محليين أو أجنبيين وقد يكون مصري أو من جنسية أخرى، وارجح أنه غير مصري.

وأشار إلى أن موسيماني مدرب جيد، معبرا عن سعادته بتواجد مدربي إفريقي داخل الأندية العربية من أجل نقل الثقافات بين المدربين داخل القلعة الحمراء.