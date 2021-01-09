بهدف في كريستال بالاس.. ولفرهامبتون يلحق بليفربول في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

هدف المباراة الوحيد أحرزه الإسباني من أصول مالية، أداما تراوري في الدقيقة 35 بتسديدة قوية، ليطير بفريقه للدور الرابع.
يذكر أن هذا الهدف هو الأول لـ أداما تراوري مع ولفرهامبتون في مختلف المسابقات منذ فبراير من العام الماضي، فاللاعب لم يسجل أي هدفًا مع الولفز في أخر 33 مباراة.
والتحق ولفرهامبتون بفريق ليفربول الذي تأهل للدور الرابع بفوزه على أستون فيلا 4-1.
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