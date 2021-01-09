بهدف في كريستال بالاس.. ولفرهامبتون يلحق بليفربول في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق ولفرهامبتون للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على كريستال بالاس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الدور الثالث من المسابقة.

هدف المباراة الوحيد أحرزه الإسباني من أصول مالية، أداما تراوري في الدقيقة 35 بتسديدة قوية، ليطير بفريقه للدور الرابع.

يذكر أن هذا الهدف هو الأول لـ أداما تراوري مع ولفرهامبتون في مختلف المسابقات منذ فبراير من العام الماضي، فاللاعب لم يسجل أي هدفًا مع الولفز في أخر 33 مباراة.

والتحق ولفرهامبتون بفريق ليفربول الذي تأهل للدور الرابع بفوزه على أستون فيلا 4-1.