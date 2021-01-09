الزمالك: طلبنا 5 ملايين دولار "كاش" من سانت إتيان لبيع مصطفى محمد

كشف طارق يحيى، مقدم برنامج "زملكاوي"، أن نادي سانت إيتيان الفرنسي قدّم عرضًا بقيمة 4 ملايين دولار من أجل شراء مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف يحيى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة، أن نادي سانت إيتيان عرضه جاء بقيمة 4 ملايين دولار سيتم دفع 2 مليون دولار، على أن يتم الحصول على باقي المبلغ بعد عام.

وأشار نجم الزمالك السابق، إلى أن إدارة النادي الحالية اشترطت الحصول على 5 ملايين دولار "كاش"، إلى جانب نصف مليون دولار إذا وصل الفريق إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، ونصف مليون آخر في حال وصول مصطفى محمد لعدد أهداف.

وأوضح، أن إدارة الزمالك تنتظر رد النادي الفرنسي من مطالب الزمالك سواء الموافقة أو الرفض.

وشهدت الفترة الماضية خروج مصطفى محمد عبر شاشة "النهار" ليطالب إدارة الزمالك بالسماح له بالرحيل للدوري الفرنسي في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويسعى مصطفى محمد الخروج من نادي الزمالك في يناير الجاري بعدما تلقى عروضًا سابقة إلا أن الإدارة البيضاء السابقة برئاسة مرتضى منصور رفضت رحيل اللاعب بسبب خوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد سيغيب عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها مساء السبت، ليكون الغياب الثالث على التوالي للاعب في مسابقة الدوري.