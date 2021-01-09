كشف طارق يحيى، مقدم برنامج "زملكاوي"، أن نادي سانت إيتيان الفرنسي قدّم عرضًا بقيمة 4 ملايين دولار من أجل شراء مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأضاف يحيى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة، أن نادي سانت إيتيان عرضه جاء بقيمة 4 ملايين دولار سيتم دفع 2 مليون دولار، على أن يتم الحصول على باقي المبلغ بعد عام.
وأشار نجم الزمالك السابق، إلى أن إدارة النادي الحالية اشترطت الحصول على 5 ملايين دولار "كاش"، إلى جانب نصف مليون دولار إذا وصل الفريق إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، ونصف مليون آخر في حال وصول مصطفى محمد لعدد أهداف.
وأوضح، أن إدارة الزمالك تنتظر رد النادي الفرنسي من مطالب الزمالك سواء الموافقة أو الرفض.
وشهدت الفترة الماضية خروج مصطفى محمد عبر شاشة "النهار" ليطالب إدارة الزمالك بالسماح له بالرحيل للدوري الفرنسي في الميركاتو الشتوي الجاري.
ويسعى مصطفى محمد الخروج من نادي الزمالك في يناير الجاري بعدما تلقى عروضًا سابقة إلا أن الإدارة البيضاء السابقة برئاسة مرتضى منصور رفضت رحيل اللاعب بسبب خوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.
جدير بالذكر أن مصطفى محمد سيغيب عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها مساء السبت، ليكون الغياب الثالث على التوالي للاعب في مسابقة الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك: طلبنا 5 ملايين دولار "كاش" من سانت إتيان لبيع مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.