أحمد سمير وعمرو جمال على رأس قائمة طلائع الجيش لمواجهة الزمالك

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، اليوم السبت، في بطولة الدوري.
الزمالك يلاقي طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
قائمة طلائع الجيش لمباراة الزمالك
محمد بسام - محمد شعبان - أحمد سمير - فرانك استيفن - محمد شحاتة - حسين السيد - أحمد علاء - عمرو مرعي - ناصر منسي - خالد سطوحي - إسلام جمال - علي الفيل - مهند لاشين - إبراهيما كونيه - إسلام محارب - عمرو جمال - مصطفى جمال - السيسي - زولا - محمد ناصف.
يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث، في جدول الدوري، برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد طلائع الجيش بالمركز الأخير بنقطة واحدة.
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