نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المريخ السوداني يعلق على مواجهة الأهلي في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لنادي المريخ السوداني حاليًا والإسماعيلي سابقًا، على وقوع فريقه في مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح جوميز في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أنه لا يهمه مقابلة أي فريق سواء الأهلي أو الزمالك أو غيرهم.

وأشار إلى أن الفريق الذي يريد الصعود، لا يفكر في الأهلي أو الزمالك ولكن يفكر في الفوز فقط على أي فريق.

وواصل، "لدينا طموح كبير في البطولة الإفريقية، ولكن الأهلي فريق قوي وهو صاحب لقب النسخة الأخيرة".