نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل لقاء الزمالك والطلائع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد أحمد سمير نجم فريق طلائع الجيش، زيادة غلة التهديف أمام الزمالك اليوم السبت، حيث يحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، حتي الآن.

ويواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس، في السابعة والنصف مساءً.

ويتساوي سمير بنفس الرصيد من الأهداف، مع ثنائي الأهلي محمد شريف، ووالتر بواليا، بالإضافة إلى الثنائي مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة، وعمر كمال عبدالواحد لاعب وسط المصري.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم قبل مواجهة الفريقين، وهم:

1- محمود عبدالمنعم كهربا - 4 أهداف.

2- محمد شريف مهاجم الأهلي - 3 أهداف.

3- والتر بواليا مهاجم الأهلي - 3 أهداف.

4- أحمد سمير لاعب وسط طلائع الجيش - 3 أهداف.

5- مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة - 3 أهداف.

6- عمر كمال عبدالواحد لاعب وسط المصري - 3 أهداف.

7- محمد عبدالمجيد مهاجم الإنتاج الحربي - هدفين.

8- شيملس بيكلي مهاجم مصر المقاصة - هدفين.

9- مصطفى محمد مهاجم الزمالك - هدفين.

10- عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش - هدفين.

11- أشرف بن شرقي جناح الزمالك - هدفين.

9- حسام حسن مهاجم سموحة - هدفين.

10- شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا - هدفين.

11- شريف دابو لاعب وسط سيراميكا كليوباترا - هدفين.

12- هيثم الفيل لاعب وسط أسوان - هدفين.

13- صلاح أمين مهاجم وادي دجلة - هدفين.

14- فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلي - هدفين.

15- محمد صادق صانع ألعاب الاسماعيلي - هدفين.

16- رامي صبري مدافع إنبي - هدفين.

17- عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز - هدفين.

18- رزاق سيسيه جناح الإتحاد السكندري - هدفين.

19- محمد المرسي جناح إنبي - هدفين.