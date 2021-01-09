معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة أمام الأهلي رغم فارق الإمكانات.. فيديو

قال معتز البطاوي، المشرف العام علي الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن فريقه يستحق نتائج أفضل مما تحققت في الآونة الأخيرة.
وأضاف معتز البطاوي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أن سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، رغم فارق الإمكانات بين الفريقين.
وأوضح معتز البطاوي أن فريقه كان يستحق الحصول على نتائج أفضل مما تحققت، مضيفا أن فريقه يمتلك طموحا كبيرا وسيعمل على تحقيقه خلال الفترة المقبلة ومباراه الأهلي صفحة وانطوت.
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