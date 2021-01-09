نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعطي المدير الفنى البرتغالي بنادي الزمالك جايمي باتشيكو الضوء الأخضر لرحيل أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وخرج مصطفى فتحي جناح نادي الزمالك من حسابات جايمي باتشيكو خلال الموسم الحالي منا يجعل اقتراب اللاعب من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعتمد باتشيكو على كل من أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وشيكابالا فى الخط الأمامي مما يجعل فرص مصطفى فتحي فى المشاركة صعبة.

ويذكر أن نادي الزمالك سيواجه فريق طلائع الجيش اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.