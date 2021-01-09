نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام تورينو فى الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم السبت نادي ميلان نظيره نادي تورينو ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو.

وجاءت تشكيلة ميلان المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دالوت، كيير، رومانيولي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: كالابارا، كيسيه، كاستييخو، تشان أوجلو، هاوجي.

خط الهجوم، لياو.