وواصل: "الزمالك أثبت أنه بمن حضر في المباريات الماضية، فقط المركزين والملتزمين هم من سيشاركون، وباتشيكو أثبت أنه عادل للغاية في تلك النقطة، اكتشفنا أن العروض التي وصلت للاعبينا معظمها وهمية، غرضها ضرب استقرار الزمالك". وتابع: "هذا باستثناء العرض الأوروبي لـ مصطفى محمد بالطبع".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك: عروض الاحتراف وهمية للاعبينا لضرب استقرار الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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