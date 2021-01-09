نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره فريق غرناطة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره غرناطة، على أرضية ملعب استاد نويفا لوس كارمينيس، معقل الأخير.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد غرناطة في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، رونالد أروجو، أوسكار مينجويزا، جوردي ألبا.

خط الوسط: بيدري، ميراليم بيانيتش، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي.