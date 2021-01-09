نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت لجنة كرة القدم في الزمالك بعرض مروان حمدي نجم مصر المقاصة على الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو من أجل الحصول على رأيه الفني قبل التفاوض مع مسئولي النادي الفيومي.

وذكرت تقارير صحفية أن هذا الترشيح جاء من أجل التعاقد مع حمدي لتدعيم خط الهجوم باعتباره واحد من المهاجمين المرشحين للانتقال صفوف الفارس الأبيض من أجل تدعيم خط الهجوم لتعويض الرحيل المحتمل لمصطفى محمد نجم الزمالك الذي يرغب في خوض تجربة الاحتراف في أوروبا.

وتقوم لجنة كرة القدم في القلعة البيضاء في الوقت الحالي بدراسة قائمة كبيرة تضم أكثر من لاعب من أجل عرضها على باتشيكو للحصول على رأيه وقراره النهائي من أجل التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان الجهاز الفني للفارس الأبيض برئاسة البرتغالي جيمي باتشيكو طالب إدارة الزمالك بالتعاقد مع مهاجم من أجل تدعيم القائمة الحالية للفريق حتى في حالة عدم رحيل مصطفى محمد.