إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، أسماء حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش، المقرر إقامتها في الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت فى إطار مباريات الأسبوع السادس من الدوري العام لكرة القدم. حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش أسندت اللجنة إدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلي الحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وأحمد لطفي، وحكم رابع صلاح سلامة. ويدير تقنية الفيديو الـ(VAR)، وائل فرحان ومحمود ناجي. يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث، في جدول الدوري، برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد طلائع الجيش بالمركز الأخير بنقطة واحدة.

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