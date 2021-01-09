سيد عبد الحفيظ: اجتماع مع موسيماني لمعرفة طلباته.. وأتمنى مواجهة الزمالك والفريق في حالته

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك اجتماعا سيتم عقده خلال الأسبوع المقبل مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ من أجل مناقشة احتياجاته الفنية.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"هناك اجتماع في الأسبوع المقبل مع موسيماني لمعرفة احتياجاته وطلباته".

وأوضح:"موسيماني يعرف كل كبيرة وصغيرة تتعلق بشأن الكرة الأفريقية، لكن في مصر نتحدث معه عن الأجواء هنا، وهو يعمل 24 ساعة".

عبد الحفيظ تطرق في حديثه عن مجموعة فريقه الأفريقية، قائلًا :"البطولة الأفريقية عبارة عن مراحل بداية من دور الإقصاء سواء الذهاب أو الإياب، ثم دور المجموعات والتي تعتبر عن دوري تجميع النقاط".

وعن احتمالية مواجهة الزمالك، رد :"سأواجه جميع الفرق القوية في البطولة خلال أي مرحلة، ما يهمني والأفضل لي أن يكون الفريق في قوته وحالته فقط".