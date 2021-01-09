أخبار الرياضة.. اجتماع طارئ لـ موسيماني في الأهلي.. تعافي السولية ومحمد هاني من كورونا.. والزمالك: 5 ملايين دولار كاش لضم مصطفى محمد إلى إتيان

يعرض "دوت الخليج"، أهم الأخبار التي طرأت على الساحة الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية والتي تتضمن أخبار محلية وإفريقية وعالمية.

أعلن سامي قمصان المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعافي الثنائي محمد هاني وعمرو السولية لاعبا الفريق من فيروس كورونا.

كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي عن إمكانية ضم جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لصفوف الفريق المغربي.

قال أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع أي لاعب بنادي الزمالك حاليا، مشددًا على أن فرجاني ساسي لم يتم عرضه على مسئولي القلعة الحمراء.

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك اجتماعا سيتم عقده خلال الأسبوع المقبل مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ من أجل مناقشة احتياجاته الفنية.

كشف طارق يحيى، مقدم برنامج "زملكاوي"، أن نادي سانت إيتيان الفرنسي قدّم عرضًا بقيمة 4 ملايين دولار من أجل شراء مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.