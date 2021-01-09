الزمالك: المنافسة في مجموعتنا بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن المنافسة في دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية لجميع فرق المجموعة التي وقع فيها الفارس الأبيض.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع فريق الزمالك بالمجموعة الرابعة بجانب فرق الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري وتونغيث السنغالي.

وقال سالم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" المنافسة في المجموعة ستكون على صفيح ساخن، والوضع سيكون صعبا؛ لأمرين، الأول أن ترتيب مباريات الزمالك في دور المجموعات لصالحنا، في ظل إقامة أول لقاء في مصر أمام مولودية الجزائر.

وأضاف:" صعوبة مجموعة الزمالك بسبب أنه كان وصيفا في النسخة الأخيرة وهذه مسؤولية لتعويض الامر باللقب هذا العام، بالإضافة لوجود 3 فرق عربية في المجموعة".

وأوضح أن الزمالك فاز على الترجي قبل ذلك وأضاع عليه بطولتين في فترة قصيرة وهذا أمر صعب لفريق الترجي، فالفريق الذي يرغب في البطولة يجب أن يكون مهيئًا للفوز على جميع الفرق على ملعبه ولا تخسر خارج ملعبه".