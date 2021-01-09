بقيادة ميسي.. برشلونة في ضيافة غرناطة بـ الدوري الإسباني.. الليلة

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره غرناطة اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمواصلة انتصاراته في الليجا أمام غرناطة، والصعود إلى المركز الثالث.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن - نيتو - إيناكي بينا

خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراخو - جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - فيربو جونيور - أوسكار مينجويزا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - ميراليم بيانيتش - ريكي بويج - بيدري - إلياكس موريبا -ماتيوس - فرانكي دي يونج - كونارد

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - مارتين برايثوايت

في المقابل يطمح غرناطة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا في مباراة اليوم، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد غرناطة في المركز السابع بـ 24 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، إشبيلية مع ريال سوسيداد، أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو، أوساسونا مع ريال مدريد.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.