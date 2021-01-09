تقام اليوم السبت، 9 يناير 2021، عددا من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الأسبوع الـ18 في الدوري الإسباني. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي: الدوري المصري مصر المقاصة × أسوان | 02:30 مساءً | أون تايم سبورتس 1 غزل المحلة × الجونة | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس 1 الزمالك × طلائع الجيش | 07:30 مساءً | أون تايم سبورتس 1 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التعاون × الرائد | 02:30 مساءً | الرياضية السعودية 3 الشباب × الاتفاق | 05:00 مساءً | الرياضية السعودية 3 الاتحاد × ضمك | 07:00 مساءً | الرياضية السعودية 4 الدوري الإسباني إشبيلية × ريال سوسييداد | 03:00 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3 أتلتيكو مدريد × أتلتيك بيلباو | 05:15 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3 غرناطة × برشلونة | 07:30 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3 أوساسونا × ريال مدريد | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 1، 3 الدوري الإيطالي ميلان × تورينو | 09:45 مساءً | بي إن سبورتس 4 الدوري الألماني لايبزيج × بوروسيا دورتموند | 07:30 مساءً | بي إن سبورتس 5 الدوري الفرنسي رين × ليون | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 7 موناكو × أنجيه | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس ديجون × مارسيليا | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 9 باريس سان جيرمان × ستاد بريست | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 6

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد المباريات المحلية والعالمية اليوم السبت 9 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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