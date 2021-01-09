خاص | رئيس الهلال السوداني يوجه رسالة نارية لـ منافسيه في مجموعة الموت بدوري أبطال إفريقيا

وجه هشام السوباط رئيس نادي الهلال السوداني رسالة نارية لمنافسيه في مجموعة الموت بدوري أبطال إفريقيا.
وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عن اصطدام نادي الهلال السوداني بـ ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي وشباب بلوزداد الجزائري.
وقال السوباط في تصريحات خاصة لصدى البلد: "القرعة أوقعت الهلال مع الكبار والكبير لا يهاب الكبار ولا يهاب لقاءهم".
وتابع: "أسود الهلال على أهبة الاستعداد لخوض منافسة قوية وهي الصعود أو الموت والدخول إلى القبر".
واختتم: "الآن وبعد هذه القرعة العادلة التي وضعتنا في مكاننا الذي نستحقه وسط أقراننا ووصفائنا، نوعد جماهيرنا وعدا غير مكذوب أننا لها ونحن على ثقة في الله وفي فريقنا وكل الذين ينبض عشق الهلال في كل مسامهم، نوعدكم بأن النصر هو حليفنا وأن البطولات هي قدرنا الذي لا مهرب منه وأننا لن ندخر وسعا ولن نألوا جهدا ولن يهدأ لنا بال حتى نضع الهلال في المكان الذي يستحق بثقتنا في ربنا وجماهيرنا ومجلس إدارتنا ورئيسنا الشرفي المستشار تركي آل الشيخ وأعلامنا".
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