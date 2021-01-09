شاهد.. أفشة يشارك متابعيه بصور له من مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وحازت الصور على إعجاب متابعيه.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته غدًا السبت، دون الحصول على راحة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها الثلاثاء المقبل.
وفاز الأهلي اليوم على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، أحرزهما محمود كهربا ووليد سليمان، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.
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