الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادا للإنتاج

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليوم، السبت، دون الحصول على راحة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها الثلاثاء المقبل.

وفاز الأهلي اليوم على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، أحرزهما محمود كهربا ووليد سليمان، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان سامي قمصان المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن تعافي الثنائي محمد هاني وعمرو السولية لاعبا الفريق من فيروس كورونا.