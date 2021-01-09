بوروسيا دورتموند يصطدم بـ لايبزيج في مواجهة نارية بـ الدوري الألماني.. الليلة

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا على نظيره لايبزيج، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى فريق بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام لايبزيج، للحفاظ على تواجده في المربع الذهبي، وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب خلال الفترة المقبلة.

في المقابل يطمح لايبزيج الذي يقدم نتائج رائعة هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من أسود الفيستيفيال، للارتقاء إلى صدارة البوندسليجا.

كان فريق بوروسيا دورتموند حقق الفوز على فولفسبورج بهدفين دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الألماني، بينما تفوق لايبزيج على شتوتجارت بهدف دون رد.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بوروسيا دورتموند ولايبزيج في الدوري الألماني، انتهت بفوز أسود الفيستيفال بهدفين دون رد.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، فرايبورج مع كولن، بايرن ليفركوزن مع فيردر بريمن، شالكه مع هوفنهايم، ماينز مع فرانكفورت، يونيون برلين مع فولفسبورج.

يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.