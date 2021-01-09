رغم الفوز برباعية.. كلوب ينتقد أداء ليفربول أمام أطفال أستون فيلا

انتقد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أداء فريقه أمام أستون فيلا خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الجمعة، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، التي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وخاض أستون فيلا مباراة ليفربول بمجموعة من الشباب والناشئين، بعد عزل الفريق الأول، نتيجة تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين.

وقال يورجن كلوب، في تصريحات صحفية عقب المباراة "قدمنا أداء ضعيفا خلال الشوط، عانينا من مشاكل في التمرير وتحركات اللاعبين، لكن تحسن مستوى الفريق خلال الشوط الثاني".

وتابع "الأطفال الصغار أبلوا بلاءً حسنا ضدنا، وكان بإمكانهم تقديم مستوى أفضل من ذلك إذ لم نتحسن".

يذكر أن أهداف ليفربول جاءت عن طريق ساديو ماني "هدفين"، وجورينيو فينالدو، ومحمد صلاح، بينما سجل لوري باري، هدف أستون فيلا الوحيد.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، المقرر لها 17 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.