الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لمصالحة جماهيره على حساب تورينو

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره تورينو اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على تورينو في مباراة اليوم، وتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

كان فريق ميلان سقط أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من الكالتشيو.

ومن المقرر أن يواصل نجم ميلان الأول زلاتان إبراهيموفيتش غيابه عن الروسونيري في مباراة اليوم، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

في المقابل يطمح فريق تورينو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ميلان، للابتعاد خطوة عن دائرة الهبوط.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد تورينو في المركز الـ 17 بـ 12 نقطة.,

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، بينفينتو مع أتلانتا، وجنوى مع بولونيا.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".