نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم السبت الموافق التاسع من شهر يناير الجاري.

ويشهد اليوم إقامة 3 مباريات، الأولى بين مصر المقاصة وأسوان، والثاني بين غزل المحلة والجونة، والأخير بين الزمالك وطلائع الجيش.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب ستاد الجيش بالسويس.

ويأتي ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش كالتالي:

1- الأهلي برصيد 13 نقطة

2- الجونة برصيد 11 نقطة

3- الزمالك برصيد 10 نقاط

4- المصري برصيد 10 نقاط

5- بيراميدز برصيد 8 نقاط

6- الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط

7- سيراميكا كليوباترا برصيد 7 نقاط

8- إنبي برصيد 7 نقاط

9- مصر المقاصة برصيد 7 نقاط

10- الإسماعيلي برصيد 6 نقاط

11- البنك الأهلي برصيد 6 نقاط

12- سموحة برصيد 6 نقاط

13- أسوان برصيد 6 نقاط

14- وادي دجلة برصيد 5 نقاط

15- غزل المحلة برصيد 5 نقاط

16- الإنتاج الحربي برصيد 4 نقاط

17- المقاولون العرب برصيد 3 نقاط

18- طلائع الجيش برصيد نقطة واحدة