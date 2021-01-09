الجونة يسعى لصدارة الدوري في مواجهة غزل المحلة

يستضيف فريق غزل المحلة منافسه الجونة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب " غزل المحلة" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز .
ويسعى فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد لتحقيق الثلاث نقاط مستغلا عامل الأرض لتحسين مركزه في جدول الترتيب بعد الخسارة الجولة الماضية أمام فريق المصري البورسعيدي بنتيجة هدف دون رد .
علي جانب آخر يدخل الجونة المباراة بطموح الفوز والصعود الى قمة الدوري وحصد الثلاث نقاط لمواصلة النتائج الايجابية والأداء الرائع الذي حققه منذ بداية الموسم كان آخرها الفوز على منافسه مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد .
ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط بينما يحتل فريق الجونة المركز الثاني برصيد 11 نقطة .
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