المريخ السوداني عن مواجهة الأهلي في دوري الأبطال: صعبة ولكن حظوظنا في التأهل مع بطل القرن كبيرة

أكد زاكي الدين المنسق الإعلامي بنادي المريخ السوداني أن مواجهة النادي الأهلي في دور المجموعات ستكون صعبة مشيرًا إلى أن فريقه لديه حظوظ التأهل.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علي اصطدام نادي المريخ السوداني بالنادي الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي وسمبا التنزاني.

وقال زاكي الدين في تصريحات خاصة لصدى البلد : " القرعة بشكل عام متوازنة المريخ غاب من دور المجموعات لفترة لكن الفريق يتمتع بخبرات أفريقية كبيرة ".

وتابع : " مواجهة النادي الأهلي المصري في المجموعة ستكون صعبة نسبة للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي وهو نادي القرن وبطل اخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا كما أن مواجهة فيتا كلوب وسيمبا التنزاني لن تكون سهلة، لكن المريخ إن شاء الله قادر على التفوق والترشح إن شاء الله للدور المقبل".

وأختتم : " وأكيد حظوظ الأهلي في التأهل للدور القادم كبيرة ، المريخ يملك فريق يتمتع جميع عناصره بالمهارة ويقوده مدرب يملك خبرة أفريقية كبيرة والفريق بإذن الله قادر على تقديم وجه مشرف للكرة السودانية ".